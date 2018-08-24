السيطرة على مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بين عائلتين فى سوهاج

تمكنت ضباط وحدة مباحث أخميم شرقى محافظة سوهاج، منذ قليل، برئاسة الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز بالإنابة من السيطرة على مشاجرة بناحية نجع مهدى دائرة المركز بين طريفين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والمولوتوف، ونتج عنه إصابة أم وطفلها البالغ من العمر 5 أشهر واحتراق منزلين وتم ضبط 8 متهمين والسلاح المستخدم وإخماد النيران.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بمجموعات قتالية برئاسة العيمد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة اخميم بالإنابة بالإشتراك مع ضباط وحدة المباحث.

وتبين أن المشاجرة بين أبناء عمومة بناحية نجع مهدى تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، وإلقاء زجاجات المولوتوف على المنازل، وذلك بسبب خلافات الجوار وأولوية المرور بالشارع، حيث تم فرض السيطرة على الأمنية على مكان الاشتباكات، ونتج عن ذلك نشوب الحريق بمنزل "فرغلى . ف . ع" 39 سنة، وامتدت النيران لمنزل "مهدى . ع . م"، ونتج عنه احتراق محتويات المنزل الأول بالكامل وكميات من البوص، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة ومنعه من الوصول لباقى المنازل المجاورة.

كما نتج عن المشاجرة أيضا إصابة "دعاء . ع . ع" 32 سنة بكسر بالحوض وطفلها أحمد 5 شهور بكسر بالقدمين، وذلك عقب قيامهما بالقفز من الطابق الثانى فى محاولة للهرب من النيران، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة، وضبط 8 متهمين من الطرفين والسلاح المستخدم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.