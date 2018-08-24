السيطرة على حريق بغابات الصرف الصحى بمركز باريس بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بمحافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب فى مساحة من الزراعات وأشجار غابات الصرف الصحى بمركز باريس .

اسفر الحريق عن احتراق عدد من الاشجار وكميات من الحشائش دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية حيث تمكنت وحدات الاطفاء من السيطرة على الحريق بدعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلأى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى منطقة غابات الصرف الصحى التابعة للوحدة المحلية للمركز وعلى الفور تم الدفع بوحدات الاطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات وجارى حصر المساحات المحترقة وتحرير محضر بالواقعة وبحث أسباب وقوع الحريق وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيق .