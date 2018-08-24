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السديس يبرز رؤية "المملكة 2030" فى إحداث نقلة نوعية استثنائية لقاصدي الحرمين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:58 م
السديس يبرز رؤية "المملكة 2030" فى إحداث نقلة نوعية استثنائية لقاصدي الحرمين عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
هبة مكي
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خلال جولته للتأكد من تنفيذ الخطط التى وضعتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرؤية المباركة للمملكة "2030" أحدثت في الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما نقلة نوعيه استثنائية، انعكست على ما يقدم لضيوف الرحمن من تكاملٍ فالخدمات في جميع المجلات وعلى رأسها المجال التقني.

عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس علي تويتر


وأضاف "السديس"، عقب جولته فى المسجد الحرام، أن الرئاسة أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة مثل تطبيق الحرمين الشريفين ، وتطبيق مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة وغيرها ، مما سهل ويسر كثيراً على قاصدي بيت الله الحرام في أداء نسكهم، مبيناً أن ذلك يأتي وفق تطلعات الدولة  للوصول بالخدمات إلى ما يصبون إليه من تحقيق رؤى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في رؤيته المباركة 2030 والتي تهدف بأن ترقى المملكة العربية السعودية لتكون رائدةً للعالم أجمع في شتى المجالات ومختلف الأصعدة.

 

 


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