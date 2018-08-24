السديس يبرز رؤية "المملكة 2030" فى إحداث نقلة نوعية استثنائية لقاصدي الحرمين

هبة مكي

خلال جولته للتأكد من تنفيذ الخطط التى وضعتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرؤية المباركة للمملكة "2030" أحدثت في الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما نقلة نوعيه استثنائية، انعكست على ما يقدم لضيوف الرحمن من تكاملٍ فالخدمات في جميع المجلات وعلى رأسها المجال التقني.