السجون تتسلم هارب من سجن أبو زعبل بأحداث يناير 2011 عقب القبض عليه بعين شمس

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة عين شمس الجزئية، رجال المباحث بسرعة تسليم هارب من سجن أبو زعبل بأحداث يناير 2011 عقب القبض عليه بمنزله فى منطقة عين شمس، إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده ،وأمرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ورفع أسمه من قوائم الهاربين من السجون.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ،تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على "محمد ع س" 43 سنة، صاحب ورشة ألوميتال، وشهرته "محمد الأسيوطى"، والهارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، أثناء تردده على المنطقة سكنه بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتم عرضه على النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.