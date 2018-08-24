"الزراعة" تضبط 1284 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحفاظاً على صحة المواطنين تم تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بجميع محلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك.

وأوضحت منى محرز، فى بيان، أن مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال يومى الأربعاء والخميس، بلغت إجمالى طن و 674 كجم لحوم بلدى ولحوم مجمده وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم ودهون، بإجمالى عدد محاضر63 محاضر بـ 6 محافظات البحيرة والبحر الأحمر والمنيا ودمياط وبنى سويف و الاقصر تفصيليا طن و284 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى 35 محضر و 390 كجم مضبوطات صالحة للاستهلاك الآدمى من ذبح خارج المجازر الحكومية و مخالف للقوانين بعدد 28 محضرا.