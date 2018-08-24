video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تضبط 1284 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:08 م
"الزراعة" تضبط 1284 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحفاظاً على صحة المواطنين تم تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بجميع محلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك. 
 
 
وأوضحت منى محرز، فى بيان، أن مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال يومى الأربعاء والخميس، بلغت إجمالى طن و 674 كجم لحوم بلدى ولحوم مجمده وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم ودهون، بإجمالى عدد محاضر63 محاضر بـ 6 محافظات البحيرة والبحر الأحمر والمنيا ودمياط وبنى سويف و الاقصر تفصيليا طن و284 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى 35 محضر و 390 كجم مضبوطات صالحة للاستهلاك الآدمى من ذبح خارج المجازر الحكومية و مخالف للقوانين بعدد 28 محضرا.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو بـ"زراعة البرلمان" يشرح مميزات قانون الرى للاستفادة من الموارد المائية المتاحة

وزارة الزراعة

لحوم فاسدة

اغذية غير صالحة للاستخدام




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة