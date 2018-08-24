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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:25 م
خالد صلاح
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الروبل الروسى يرتفع بعد تعليق البنك المركزى مشتريات العملة الأجنبية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:13 م
الروبل الروسى يرتفع بعد تعليق البنك المركزى مشتريات العملة الأجنبية الروبل الروسى - أرشيفية
رويترز
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ارتفع الروبل الروسى اليوم الجمعة، على الرغم من الإعلان عن أن عقوبات أمريكية جديدة على روسيا سيبدأ سريانها يوم الإثنين، وابتعدت العملة الروسية عن أدنى مستوياتها منذ 2016، مستفيدة من وقف البنك المركزى مشترياته من النقد الأجنبى.

وخسر الروبل نحو ثمانية بالمئة مقابل الدولار منذ بداية الشهر الحالى، وتراجع أكثر من 0.5 بالمئة هذا الأسبوع متضرراً من مخاوف بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو والاضطرابات فى بقية الأسواق الناشئة وخصوصاً فى تركيا.

ونزل الروبل إلى أدنى مستوى فى أكثر من عامين هذا الأسبوع مما حفز البنك المركزى على تعليق مشترياته اليومية من العملة الأجنبية للاحتياطيات الحكومية، وهو ما خفف الضغط على العملة الروسية المنهكة بالفعل.

وساعد القرار فى أن تسترد العملة الروسية بعض خسائرها، حيث ارتفع الروبل 0.9 بالمئة إلى 67.59 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل 2016 البالغ 69.01، والذى لامسه أمس الخميس.

ومقابل اليورو، زاد الروبل 0.42 بالمئة إلى 78.40 لليورو، ليبتعد كثيرا عن مستويات حول 73 روبل لليورو، كان سجلها قبل موجة المبيعات الواسعة التى بدأت فى أوائل أغسطس آب.


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