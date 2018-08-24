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الداخلية تعلن إرشاد المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث قويسنا عن مكان السلاح

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:09 م
الداخلية تعلن إرشاد المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث قويسنا عن مكان السلاح المتهمين عقب القبض عليهم
كتبت دينا الحسينى
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أرشد المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث قويسنا على مكان إخفاء السلاح المستخدم فى الحادث وذلك عقب ضبطه.

 

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان أمنى لها منذ قليل عن نجاح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع الأمن، وبالاشتراك مع أمن المنوفية برئاسة اللواء سمير صلاح أبو زامل فى ضبط المتهم فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، وثلاثة من معاونيه.

 

وضبطت القوات المسجل الشقى خطر محمد ف. ع 37 سنة،  مقيم بناحية عرب الرمل بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية،  مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات لسابقة قيامه بإطلاق عيار نارى تجاه قوة أمنية أثناء ضبطه وهروبه،  الأمر الذى أسفر عن إصابة "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا" بعيار نارى بالساق اليسرى.

 

وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث لضبط المتهم، وأثناء السير فى إجراءات البحث توصلت التحريات إلى أن السلاح المستخدم فى الواقعة تخلى عنه المتهم لدى كلٍ من محمود ع. ع 30 سنة، نجار، حسن ع. م 28 سنة، "باسم م. ع" 27 سنة، سباك، وجميعهم مقيمون بناحية إسطنها بالباجور للتصرف فيه بالبيع.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن السلاح المستخدم بندقية آلى و9 طلقات لذات العيار، من خلال استكمال إجراءات البحث والتحرى وردت معلومات بمحاولة المتهم الرئيسى فى الواقعة "محمد ف. ع" الهرب متجهاً إلى محافظة القليوبية عبر أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

متهم
متهم

 

المتهمين
المتهمين

 

المضبوطات (2)
المضبوطات (2)

 


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رئيس مباحث قويسنا

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