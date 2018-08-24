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الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:57 ص
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الحوثيون يحتجزون مئات الأسر اليمنية فى محافظة البيضاء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:00 ص
الحوثيون يحتجزون مئات الأسر اليمنية فى محافظة البيضاء الحوثيون
وكالات الأنباء
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قالت مصادر يمنية إن نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثى تمارس تعسفات بحق مئات الأسر أثناء مرورها على تلك النقاط فى مناطق مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وقال شهود عيان بأن الميليشيات فى نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى صنعاء أو الوصول إلى حضرموت وشبوة ومأرب ومحافظات أخرى لقضاء إجازة العيد.

وأوقفت باصات النقل الجماعى، والتى تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال فى نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدى فى كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفى ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين.

ويقول مسافرون إنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراضهم الخاصة وهواتفهم فى عشرات النقاط من صنعاء مروراً بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها "أبو هاشم" سيئة الصيت فى البيضاء.

 


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