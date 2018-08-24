video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:12 ص
الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏ الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

حققت قوات الجيش الوطنى اليمنى، تقدمًا ميدانيًا جديدًا ‏فى مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثى ‏الانقلابية.‏

وقال قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمنى، المقدم مشعل البيل، إن قوات ‏الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود فى مديرية ‏باقم.‏

وأضاف فى تصريح نقله الموقع الإلكترونى التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية أن هذا التقدم ‏يأتى بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم ‏بشكل كامل فى المديرية، وسيطرت على ‏الطريق الدولى بين باقم وعلب.‏

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، ‏عشرات القتلى والجرحى فى صفوفها، وتدمير ‏عدد من الآليات القتالية التابعة لها،. كما استعادت ‏قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ‏المتنوعة.‏


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. معركة قوات التحالف والجيش اليمنى مع ميليشيا الحوثى داخل صعدة

قائد محور صعدة بالجيش اليمنى: مليشيات الحوثى باتت فى أضعف حالاتها.. فيديو

الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى جبهة باقم بصعدة

الجيش اليمنى

اليمن

باقم




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة