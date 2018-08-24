الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏

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حققت قوات الجيش الوطنى اليمنى، تقدمًا ميدانيًا جديدًا ‏فى مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثى ‏الانقلابية.‏

وقال قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمنى، المقدم مشعل البيل، إن قوات ‏الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود فى مديرية ‏باقم.‏

وأضاف فى تصريح نقله الموقع الإلكترونى التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية أن هذا التقدم ‏يأتى بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم ‏بشكل كامل فى المديرية، وسيطرت على ‏الطريق الدولى بين باقم وعلب.‏

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، ‏عشرات القتلى والجرحى فى صفوفها، وتدمير ‏عدد من الآليات القتالية التابعة لها،. كما استعادت ‏قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ‏المتنوعة.‏