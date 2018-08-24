الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى مديرية باقم ‏ويستعيد مواقع جديدة ‏

حققت قوات الجيش الوطنى اليمنى، تقدمًا ميدانيًا جديدًا فى مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية.
وقال قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، التابعة للجيش اليمنى، المقدم مشعل البيل، إن قوات الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود فى مديرية باقم.
وأضاف فى تصريح نقله الموقع الإلكترونى التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن هذا التقدم يأتى بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم بشكل كامل فى المديرية، وسيطرت على الطريق الدولى بين باقم وعلب.
وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، عشرات القتلى والجرحى فى صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها،. كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
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