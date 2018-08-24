الجيش اليمنى يعلن عن مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمنى عن مصرع قيادى ميدانى بارز فى مليشيا الحوثى الإنقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى، فى منطقة مران، الواقعة على الجنوب الغربى من محافظة صعدة.
وقالت مصادر ميدانية يمنية فى تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) إن القيادى فى المليشيا المدعو على حسين شيبه باذلى لقى مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته فى هجوم مدفع للجيش استهدف مواقع الإنقلابيين فى منطقة طيبان مران .. مشيرة إلى أن القيادى الحوثى الصريع أحد المقربين لزعيم الإنقلابيين ومن مؤسسى المليشيا الحوثية.
وطبقا للمصادر اليمنية فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت مصرعها فى ذات الهجوم منهم، القيادى الحوثى المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين يحيى على عقبى وعلى ناجى خلوفه.
وتخوض قوات الجيش الوطنى اليمنى وبإسناد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدماً ملحوظاً فى المعقل الرئيسى لزعيم المليشيا الانقلابية الحوثية مران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة