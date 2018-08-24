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الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:55 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يعلن عن مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:48 م
الجيش اليمنى يعلن عن مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى عن مصرع قيادى ميدانى بارز فى مليشيا الحوثى ‏الإنقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش ‏اليمنى، فى منطقة مران، الواقعة على الجنوب ‏الغربى من محافظة صعدة.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية فى تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية (‏سبتمبر نت) إن القيادى فى ‏المليشيا المدعو على حسين شيبه باذلى لقى ‏مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته فى هجوم ‏مدفع للجيش استهدف مواقع ‏الإنقلابيين فى منطقة ‏طيبان مران .. مشيرة إلى أن ‏القيادى الحوثى الصريع أحد المقربين لزعيم ‏الإنقلابيين ومن مؤسسى المليشيا الحوثية.

وطبقا للمصادر اليمنية فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت ‏مصرعها فى ذات الهجوم منهم، القيادى الحوثى ‏المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين ‏الحوثيين المدعوين يحيى على عقبى وعلى ناجى ‏خلوفه.‏

وتخوض قوات الجيش الوطنى اليمنى وبإسناد التحالف ‏العربى لدعم الشرعية فى اليمن معارك ضارية ‏مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها ‏تقدماً ملحوظاً فى المعقل الرئيسى لزعيم المليشيا ‏الانقلابية الحوثية مران.‏

 


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