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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى جبهة باقم بصعدة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:05 ص
الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى جبهة باقم بصعدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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حقق الجيش اليمنى، تقدما ميدانيا جديدا فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة شمال البلاد عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " ، اليوم الخميس ، عن المقدم مشعل البيل قائد الكتيبة السادسة بلواء ١٠٢ قوات خاصة ، أن قوات الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية باتجاه جبل المصانع وجبل الأسود فى مديرية باقم.

وأوضح أن هذه التقدمات تأتى بعد أن حرر الجيش اليمنى قرى آل مغرم بشكل كامل فى المديرية ، وسيطرت ناريا على الخط الدولى باقم - علب.

وأكد المقدم البيل أن المعارك أسفرت عن تكبيد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى ، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها ، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

 

 


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