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الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:14 ص
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف نجم سهيل
كتب محمد محسوب
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة، إن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التى اهتم به منذ القديم فى الجزيرة العربية، حيث أن شروقه بالأفق الجنوبي فجرا يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف بالمنطقة ويرصد النجم بالعين المجردة فى الأجزاء جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها 24 أغسطس من كل عام.
 
ونجم سهيل يبعد عن الأرض مسافة 313 سنة ضوئية ويعد ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية و ثانى ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ومن العلامات المتزامنة مع ظهور هذا النجم تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجيا ويبرد أخر الليل بشكل ملموس، كمات الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف.
 
وأضاف رئيس الجمعية الفلكية، نجم سهيل لا يوجد له تأثيرا على أحوال الطقس في الكرة الارضية ومجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.

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نجم سهيل

الجمعية الفلكية بجدة

كارينا




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