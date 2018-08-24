"التضامن" ترسل لجنة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج من المدينة المنورة

كتب- مدحت وهبة

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيعقد اجتماعا مع مسئولى شركة مصر للطيران بمكة المكرمة للتنسيق بشأن عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن والتى ستبدأ عن طريق الجسر الجوى، حيث أولى رحلات العودة يوم 27 من الشهر الجارى من مكة المكرمة ويوم 29 من المدينة المنورة، لافتا إلى توالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضح عبد الموجود، أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات النقل الكبري بالمملكة العربية السعودية لنقل حقائب وأمتعة حجاج الجمعيات الأهلية من مقار إقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى المطارات المقرر عودتهم منها مجانا.

وأضاف أنه تم إرسال لجنة كمقدمة لبعثة التضامن إلى المدينة المنورة لمراجعة واستلام الفنادق التى سيقيم بها حجاج الجمعيات الأهلية فيها بعد أدائهم مناسك المشاعر الدينية، لافتا إلى أن اللجنة اتجهت بعد تشكيلها بالكامل إلى المدينة المنورة بدءا من أمس وتم تشكيل مجموعة عمل من البعثة ستبدأ عملها من صباح غدٍ لإنهاء اجراءات سفر الحجاج من مطار المدينة المنورة قبل مغادرة كل فوج من أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بـ 24 ساعة، كما أنه سيتم نقل حقائب وامتعة الحجاج للمطارات قبل موعد اقلاع الطائرة بـ 12 ساعة مع إنهاء إجراءات سفر كل حاج على الرحلة نفسها.

فيما تتابع غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، يومياً مع البعثة الإشرافية للوزارة للاطمئنان على الحجيج وتوافر جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم خاصة كبار السن، موضحة أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وأن جميعهم وصلوا على أفواج من منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة وهم بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة ويتم متابعة 6 حالات من الحجيج ممن يقومون بإجراء جلسات غسيل كلوى للتأكد من تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية المتكاملة.