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التحقيقات الأولية تكشف مقتل شاب التجمع على يد صديقه بعد ليلة حمراء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:09 م
التحقيقات الأولية تكشف مقتل شاب التجمع على يد صديقه بعد ليلة حمراء جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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كشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل مسكنه بالتجمع الخامس، أن صديق المجنى عليه، هو من قام بقتله، بعد أن مارس معه الشذوذ الجنسى.

وتوصلت التحريات أن المتهم " محمد.م" عاطل، قام بقتل صديقه بعد ممارسة الرذيلة سويا داخل المسكن الخاص بالمجنى عليه بالتجمع الخامس.

واستعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل مسكنه بالتجمع الخامس.

البداية بتلقى المقدم عمرو الوكيل، رئيس مباحث التجمع الخامس بلاغًا من أهالى التجمع الخامس، بوجود رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة والدخول عُثر على جثة "سامح م" عاطل مقتولًا وملقى على الأرض.

 

 

 


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