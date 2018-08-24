"البيئة" تتابع أعمال السيطرة على المقالب العمومية بالقاهرة الكبرى خلال العيد

كتبت آية دعبس

أحكم فرع القاهرة الكبرى بجهاز شئون البيئة، أعمال السيطرة علي مقالب القطامية والطوب الرملى، وكذلك مقلب الوفاء والأمل، ومقلب السلام وتم التأكد من استقرار الأوضاع، وعدم وجود حرائق.

كما قام الفرع الإقليمى بقنا بتنفيذ ندوة بيئية بمركز النيل للإعلام بعنوان "التنمية المستدامة و كيفيه التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة" بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة ومؤسسة هى للتنمية وتطوير الأسرة، والتى استهدفت العاملين بمجال الصحة من مفتشى ومراقبى النفايات الطبية بالوحدات الصحية لرفع الوعى لديهم بكيفية الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات الطبية.

وآثارها على البيئة وصحة الإنسان، كما تم توضيح آليات تنفيذ القانون تجاه المنشأة الصحية التى لا تلتزم بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة .

من ناحية أخرى، نفذ الفرع الإقليمى بالسويس مجموعة من الأنشطة البيئية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب حيث تم تنفيذ معسكر للتشجير بمركز شباب التوفيقية وإلقاء ندوة للشباب حول استراتيجية مصر 2030 وأيضاً التعريف بالبيئة وتنفيذ تدريب على حل المشكلات البيئة ووضع الأولويات لحل هذه المشكلات وفي نهاية االفعاليات تم رسم جدارية علي الأسفلت بكورنيش السويس من خلال طلائع جماعة البيئة بمشاركة متطوعين من شباب السويس وإقامة حفلة امام النصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة الشهداء.

و في إطار خطة وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي لدى المزارعين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واستثمار الموارد المتاحة والاستفادة منها اقتصاديا، عقد فرع الشرقية ندوة توعية بالجمعية الزراعية بميت يزيد التابعة لمركز ومدينة منيا القمح حول موضوع ( كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية).

كما تم تنفيذ حملة توعية لعدد من أهالى القرية لرفع الوعى لديهم بخطورة الحرق وأضراره على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كذلك ندوة توعية بمقر جمعية الإصلاح والتنمية بمركز ومدينة مشتول السوق لرفع الوعى البيئى لدى الرائدات الريفيات حول هذا الموضوع.