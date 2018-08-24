البعثة الطبية للحج: 49 مريضا مصريا يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى

جهود متواصلة من البعثة الطبية المصرية فى الأراضى المقدسة، لعلاج الحجاج المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال طاقم أطباء يعمل على مدار الـ 24 ساعة، فى كافة الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وبالمشاعر المقدسة.

ونجحت البعثة الطبية فى علاج 3405 حجاج داخل المشاعر المقدسة، و67407 حجاج ترددوا على العيادات منذ بدء تفويج الحجاج المصريين للأراضى المقدسة، وتم إجراء غسيل كلوى لـ33 حاجا باجمالى 170 جلسة.

وتتابع البعثة الطبية 31 مريضا داخل مستشفيات مكة و18 فى المشاعر المقدسة بإجمالى 49 مريضا بالمستشفيات السعودية، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة بينهم 23 حالة فى المشاعر المقدسة.