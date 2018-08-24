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البحرين تستثنى الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار التأشيرات للقطريين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:18 م
البحرين تستثنى الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار التأشيرات للقطريين العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
المنامة (أ ش أ)
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أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، بيانا جديدا توضح فيه قرارها بشأن إيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادى السلطات القطرية فى التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا تؤكد خلاله أن قرارها بإيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين، يستثنى منه الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة وذلك ذمن ضوابط تضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصا فى هذه الظروف.

كما أشارت وزارة الداخلية -فى البيان- إلى أن العدد المسموح به فى هذا الصدد، سيكون محدودا جدا، وفى إطار حماية المجتمع البحرينى، على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.

 

 


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