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الانتهاء من حركة المحافظين وأداء اليمين خلال أيام

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:27 ص
الانتهاء من حركة المحافظين وأداء اليمين خلال أيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت مصادر مطلعة، أنه تم الانتهاء من تشكيل حركة المحافظين والاستقرار على الأسماء التى ستتولى المناصب.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة ستشمل نصف عدد المحافظين غالبيتهم بمحافظات الصعيد، من أعضاء الهيئات المختلفة، مؤكدة أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين الدستورية، خلال أيام.

وأوضحت المصادر، أن الحركة ستشهد استمرار محافظى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اختتم المقابلات مع المرشحين للمحافظات، وتلقى مجموعة من التقارير بشأن تقييم  الأداء على مستوى المحافظات المختلفة.

 


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حركه المحافظين

اداء اليمين

مصطفى مدبولى




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