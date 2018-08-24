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الإعصار سيمارون يمر عبر غرب اليابان ويتجه شمالا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:19 ص
الإعصار سيمارون يمر عبر غرب اليابان ويتجه شمالا إعصار - أرشيفية
طوكيو (رويترز)
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مر إعصار قوى عبر غرب اليابان اليوم الجمعة، وتسبب فى هطول أمطار غزيرة ثم اتجه إلى البحر لينحرف صوب جزيرة هوكايدو الشمالية بعد أنباء عن جرف 3 طلاب إلى البحر.

ووردت تقارير متفرقة عن وضوع أضرار مادية وتعطيل كبير فى وسائل النقل لكن المنطقة نجت على ما يبدو من الدمار والخسائر فى الأرواح التى تعرضت لها جراء فيضانات فى أوائل يوليو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن التقديرات تشير إلى أن مركز الإعصار سيمارون كان على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربى مدينة واجيما فى مقاطعة ايشيكاوا عند الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) وانه يتجه شمالا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن 3 طلاب جامعيين جرفتهم على ما يعتقد الأمواج العالية من على شاطئ فى شيزوكا. وأضافت أنه تم العثور على المتعلقات الشخصية للطلاب الثلاثة على الشاطئ.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن أوامر صدرت بإخلاء مناطق منها مقاطعات واكاياما وهيوجو وأوساكا كما تعطلت خدمات القطارات والرحلات الجوية. وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 45 ألف منزل فى غرب اليابان.


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