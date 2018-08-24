الإسكان تعلن إنجاز 60% من 4704 وحدات بمشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 60%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة (126 عمارة) بالمشروع، كما يجرى تنفيذ 11232 وحدة بمشروع "دار مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 32%، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان المميز، حيث تجرى أعمال الحفر والإحلال.

وأشار، فى بيان، إلى أنه جارٍ تنفيذ 800 متر من كورنيش المدينة من الجهة الشرقية، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات، كما يجرى تنفيذ 1400 متر من الجهة الغربية، وتم الرفع المساحى البحرى لمنطقة المارينا بمعرفة القوات البحرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى تم تنفيذ الأعمدة وصب الدور الأرضى لـ20 فيلا، وصب الدور الأول علوى لـ12 فيلا، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال وصب الخرسانة العادية والمسلحة لـ220 فيلا، ضمن مشروع إنشاء 883 فيلا "مودرن وكلاسيك" بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، كما تم عمل الجسات لتنفيذ 12 برجاً بالمدينة، وجارٍ إعداد تقارير الجسات.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: تم تنفيذ الفرمة الترابية للطرق بنسبة 60%، وجارٍ تنفيذ الطريق الشرقى المؤدى إلى الكورنيش (عمل طبقة سن، والتجهيز لعمل طبقة الأسفلت)، وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحى، حيث تم تركيب نحو 7 كم مواسير، وبلغت نسبة الإنجاز 10%، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال سور الجامعة المقرر إنشاؤها بالمدينة على مساحة نحو 70 فدانا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (378 لسنة 2017)، بإعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدانا، تعادل 21442004 م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فداناً.