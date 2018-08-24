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افتتاح مركز للتراث الحضرمى فى اليمن

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:29 م
افتتاح مركز للتراث الحضرمى فى اليمن مركز التراث بسيئون
إيمان حنا
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احتفت محافظة حضرموت باليمن بافتتاح مركز التراث الحضرمى الثقافى بسيئون، حيث افتتحه وكيل محافظة حضر موت المساعد لشئون الوادى والصحراء المهندس هشام السعيدى.

يضم المركز أزياء ومصوغات وأدوات فخارية ونقود وأسلحة وأثاث من الموروث الشعبى القديم لحضر موت، إضافة إلى توثيق التراث غير المادى من حكايات وأغانى وأهازيج شعبية.

ويضم أيضًا قاعة لعقد الندوات والمحاضرات الدورية حول تراث حضر موت إلى جانب دولاب سيحوى على الكتب المتعلقة بتراث حضر موت، ويهدف المركز إلى الحفاظ على المكون الثقافى للهوية الحضرمية اﻷصيلة التى يسعى البعض إلى طمسها، وكذا تعريف الشباب والعرب والأجانب بتراث حضرموت .


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