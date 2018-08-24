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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:23 م
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استقرار فى حركة أسهم أوروبا وسط حذر بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:13 م
استقرار فى حركة أسهم أوروبا وسط حذر بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين البورصة الأوروبية -أرشيفية
رويترز
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع توخى المستثمرين الحذر بعدما لم تثمر أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين عن تقدم كبير.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا 0.05 بالمئة فى تعاملات أضعف من المعتاد من حيث حجم التداول.

وكتب بيير فيريه المحلل في أكتيف ترايدز "الأسواق لم يكن لها اتجاه واضح اليوم... الولايات المتحدة والصين خيبتا آمال المستثمرين".

وتخلى المؤشر ستوكس 600 أيضا عن بعض مكاسبه عقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن من المرجح أن تكون هناك زيادات في أسعار الفائدة إذا بقي الاقتصاد الأمريكي قويا.

وجاءت أسهم التعدين والبنوك والسيارات في مقدمة الرابحين في جلسة اليوم، مع صعود مؤشر قطاع السيارات 0.6 بالمئة بعد أن كان بين القطاعات الأسوأ أداء في وقت سابق هذا الأسبوع منذ تحذير مفاجئ بشأن الأرباح من كونتيننتال لصناعة إطارات السيارات ساهم في تفاقم المخاوف المستمرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 1.5 بالمئة بدعم من قفزة لأسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن. وجاء سهم انتوفاجاستا في مقدمة الرابحين وأغلق مرتفعا 3.6 فى المئة.


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