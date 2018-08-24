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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:54 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصرين لـ 43 حالة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:25 م
ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصرين لـ 43 حالة الحجاج - أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي
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ارتفع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج المصرين لـ 43 حالة، فيما تستقبل العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين المرضى منهم وتصرف لهم العلاج بالمجان.

ونجحت البعثة الطبية في علاج 3405 حاج داخل المشاعر المقدسة، و67407 حاج ترددوا على العيادات منذ بدء تفويج الحجاج المصريين للأراضي المقدسة، وتم إجراء غسيل كلوي لـ 33 حاج باجمالي 170 جلسة.

وتتابع البعثة الطبية 31 مريضا داخل مستشفيات مكة و18 فى المشاعر المقدسة بإجمالى 49 مريض بالمستشفيات السعودية، فيما بلغ عدد الوفيات 43 حالة بينهم 23 حالة في المشاعر المقدسة.

 


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