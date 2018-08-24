ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 41 حالة

ارتفع عدد الوفيات فى صفوف الحجاج المصريين لـ41 حالة، وتم علاج 67 ألف حاج متردد على العيادات الطبية.

بدوره قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج إن ضباط الشرطة المرافقين للحجاج حرصوا على التواجد مع ضيوف الرحمن طوال فترة الرحلة، وتفويجهم من منى للحرم بعد الانتهاء من رمى الجمرات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن رجال البعثة نجحوا فى تفويج ضيوف الرحمن فى جميع المشاعر المقدسة، بعدما تم تدريبهم على المسارات الجديدة من عرفات للمزدلفة ثم منى، حيث رافقوا الحجاج وسهلوا وصولهم لأماكن اقامتهم بسهولة، من خلال وضع علامات إرشادية ووقوف البعض يحملون الأعلام المصرية.

ولفت الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العيادات الطبية لم تتوقف عن متابعة الحالة الصحية للحجاج، خاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم، مؤكداً أن جميع حجاجنا بسلام وأمان فرحين بأن من الله عليهم وأتموا مناسك الحج بسلام.