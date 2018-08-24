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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 555 شخصا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:27 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 555 شخصا زلزال إندونيسيا
جاكرتا (أ ف ب)
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أوقعت الزلازل التى ضربت جزيرة لومبوك الاندونيسية، فى الأيام الماضية 555 شخصا وحوالى 1500 جريح، كما أفادت حصيلة شبه نهائية لضحايا هذه الهزات الأرضية نشرتها سلطات الأرخبيل الواقع فى جنوب شرق آسيا.

وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالى فى جنوب أندونيسيا شهدت زلزالين عنيفين فى 29 يوليو و05 أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6.9 دجرات فى 19 أغسطس.

وفى المجموع، قتل 555 شخصا معظمهم فى شمال جزيرة لومبوك القريبة من مركز معظم الهزات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل، أما الآخرون فقد لقوا مصرعهم فى جزيرة سومبايا المجاورة التى طالتها الهزات الأرضية، وتقع المناطق السياحية خصوصا فى غرب وجنوب بومبوك.

وأوضحت الوكالة أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار منشآت، موضحة أن عشرات الالاف من المنازل والمساجد والمبانى الأخرى تضررت أو دمرت.

ويقيم نحو 390 ألف شخص فى ملاجىء موقتة حاليا، حسب المصدر نفسه.

وتشارك منظمات إنسانية فى عمليات مساعدة المتضررين بهذه الكوارث الطبيعية. وقد ذكرت هذه المنظمات أن المهجرين يعانون من نقص فى المواد الغذائية ومياه الشرب.


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