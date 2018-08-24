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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل فى اليونان خلال 2018

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:00 م
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل فى اليونان خلال 2018 فيروس غرب النيل - أرشيفية
أثينا (رويترز)
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قالت السلطات اليونانية إن 11 شخصا توفوا وأصيب 107 آخرون بفيروس غرب النيل الذى ينقله البعوض فى البلاد حتى الآن خلال هذا الصيف وهو أعلى عدد من الحالات المبلغ عنها منذ عام 2012.

ووفقا للمركز اليونانى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجل اليونان تفشى فيروس غرب النيل منذ عام 2010 عندما بلغ عدد حالات الإصابة 262 بينها 35 حالة وفاة.

وفى 2012 أصيب 161 شخصا بالفيروس وتوفى منهم 18. وفى العام الماضى أصاب الفيروس 48 توفى منهم ستة. ولم يتم الإبلاغ عن حالات خلال عامى 2015 و 2016.

وأصدرت السفارة الأمريكية فى أثينا تحذيرا صحيا تدعو فيه مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية مثل تنظيف الأماكن التى يمكن أن يتكاثر فيها البعوض مع تشذيب الحشائش والأشجار.

 


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