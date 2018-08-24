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الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
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انتظاراً لقرار المركزى الأمريكى..

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.3% مع تراجع الدولار

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:00 م
ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.3% مع تراجع الدولار الذهب
(رويترز)
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ارتفع الذهب اليوم الجمعة بعد أن هبط فى الجلسة السابقة مع تراجع الدولار فى الوقت الذى تترقب فيه الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لاستشفاف أى إشارات جديدة على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع الذهب 0.3% فى التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هبط 0.9% يوم الخميس، وارتفعت الأسعار بنحو 0.3% هذا الأسبوع.

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1195 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول خلال اجتماع سنوى للبنك المركزى فى وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويتفق واضعو سياسات البنك المركزى الأمريكى على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل على الرغم من عدم رضا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة وفقا لما أشار إليه اثنان من واضعى السياسات يوم الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 % فى التعاملات الفورية إلى 14.58 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 782.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 919.85 دولار للأوقية.

 


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