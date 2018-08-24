احتجاز 22 حالة من مصابى التسمم الجماعى بمستشفى الأحرار فى الزقازيق

كشف الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، خروج 83 حالة مصابة بالنزلات معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى حفل زفاف، بعد تقديم لهم الإسعافات الأولية .

وأضاف عبد الكريم لـ " اليوم السابع"، أنه لم يتبق بالمستشفى سوى 7 حالات فى الاستقبال، وهى حالات مستقرة، لكنها محجوزة تحت الملاحظة بينهم طفل، ومن المقرر خروجهم خلال ساعات ، وكذا حجز 15 حالة أخرى تحت العلاج بالمستشفي بينهم طفلين أيضا، والذين قد يستغرق حجزهم أكثر من يوم لحين استقرار حالتهم.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه قد استقبل 105 حالات تعانى من قئ و إسهال نتيجة تناول وجبة فاسدة في حفل زفاف جميعهم من قرية بيشية قايد مركز الزقازيق ، تم رفع درجة الطوارئ بالمستشفي، واستدعاء أطقم طبية من تمريض وأطباء من الأقسام، والذين قدموا الإسعافات اللازمة للمصابين، جميعا فى الاستقبال وحتى خروجهم، كما قام الدكتور أحمد عمر أستاذ السموم بجامعة الزقازيق، بمناظرة الحالات للاطمئنان عليها .