إنفوجراف.. 10 أرقام تكشف نجاح خطة السعودية فى خدمة ضيوف الرحمن

كتب محمد عبد العظيم

يقترب موسم الحج من نهايته وسط نجاحات كبيرة حققتها المملكة العربية السعودية بكافة مؤسساتها وأجهزتها فى توفير الرعاية اللازمة للحجاج، وفيما يلى ننشر أبرز 10 أرقام فى ختام موسم الحج تؤكد نجاح خطة المملكة العربية السعودية فى تنظيم الحج من خلال مجهودات واضحة، وفق ما أعدته مركز الاتصال والإعلام جديد بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، وأعلن عنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية.

1- قدمت السعودية الخدمات المختلفة إلى 2.371.675 حاجا وحاجة خلال هذا العام.

2- وفرت السعودية، 250 ألفا من القوى العاملة العسكرية والمدنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

3- وصل عدد الحجاج الذين شاركوا فى أداء مناسك الحج هذا العام بدون تصريح إلى 110 آلاف حاج.

4- ساهم قطار المشاعر المقدسة بالسعودية، فى نقل 360 ألف حاج، ضمن خطة منظومة النقل لتسهيل حركة الحجاج.

4- وفرت السعودية ما يقرب من 32 ألف طبيب وممارس صحى لتقديم الخدمات الصحية إلى الحجاج.

5- 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر المقدسة والمدن القريبة لخدمة الحجاج، بطاقة إجمالية تصل إلى 5 آلاف سرير.

6- وفرت السعودية 136 مركزا صحيا، بالإضافة إلى 106 فرق صحة ميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.

7- ساهمت وزارة الكهرباء بالسعودية، فى توفير 17.791 ميجا وات من أحمال الكهرباء.

8- وفرت هيئة مياه الشرب بالمملكة، 40 مليون متر مكعب من الماء داخل مكة والأماكن المقدسة.

9- شكلت المملكة فريق عمل ضم 23 ألف مهندس وموظف ومراقب وعامل نظافة، لمتابعة أعمال النظافة فى مكة والأماكن المقدسة خلال أيام الحج.

10- 41 مليون راكب تم نقلهم إلى المسجد الحرام ومكة، خلال الشهر الماضى فقط، فى إطار خطة المملكة للاستعداد لموسم الحج.