إنفوجراف.. قطار المشاعر المقدسة نقل أكثر من 2 مليون حاج

كتب هيثم سلامة

نجح قطار المشاعر المقدسة فى نقل أكثر من 2.048.167 مليون حاجا خلال موسم الحج 1439، الذى يعتبر من المشروعات العملاقة التى نفذتها السعودية لخدمة الحجيج.

ووفقا لهيئة تطوير مدينة مكة الكرمة، فإن الحجاج التى تم نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1439 هجرياً هى كالتالى: .

رحلة التصعيد من منى إلى عرفات 343.743 حاجا

رحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 349.500 حاجا

رحلة النفره من مزدلفة إلى منى 222.737 حاجا

اليوم العاشر 216.824

اليوم الحادى عشر 457.563 حاجا

اليوم الثانى عشر 389.186 حاجا

اليوم الثالث عشر 70.705 حجاج



انفوجراف حول عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر قطار المشاعر

وكانت آخر رحلة ومقطورة، عادت من قطار المشاعر المقدسة اليوم ، إلى مركز تخزين القطارات، بعد نجاحه فى عمليات نقل ضيوف بيت الله الحرام.

فيديو | عودة اخر مقطوره لـ #قطار_المشاعر_المقدسة الى مركز تخزين القطارات .. وداعاً حجاج بيت الله الحرام #حج_1439هـ#نجاح_موسم_الحج_١٤٣٩ pic.twitter.com/eprDIJ5HR7 — هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة يربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو متراً فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.