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إنفوجراف.. قطار المشاعر المقدسة نقل أكثر من 2 مليون حاج

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:09 م
إنفوجراف.. قطار المشاعر المقدسة نقل أكثر من 2 مليون حاج قطار المشاعر
كتب هيثم سلامة
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نجح قطار المشاعر المقدسة فى نقل أكثر من 2.048.167 مليون حاجا خلال موسم الحج 1439، الذى يعتبر من المشروعات العملاقة التى نفذتها السعودية  لخدمة الحجيج.

ووفقا لهيئة تطوير مدينة مكة الكرمة، فإن الحجاج التى تم نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1439 هجرياً هى كالتالى: .

رحلة التصعيد من منى إلى عرفات 343.743 حاجا

رحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 349.500 حاجا

رحلة النفره من مزدلفة إلى منى 222.737 حاجا

اليوم العاشر 216.824

اليوم الحادى عشر 457.563 حاجا

اليوم الثانى عشر 389.186 حاجا

اليوم الثالث عشر 70.705 حجاج

انفوجراف حول عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر قطار المشاعر
انفوجراف حول عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر قطار المشاعر

وكانت آخر رحلة ومقطورة، عادت من قطار المشاعر المقدسة اليوم ، إلى مركز تخزين القطارات، بعد نجاحه فى عمليات نقل ضيوف بيت الله الحرام.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة يربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو متراً فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.

 

 

 


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نجاح الحج

قطار المشاعر المقدسة

مكة المكرمة

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