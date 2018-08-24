إصابة 8 أشخاص فى حادثين منفصلين ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 8 أشخاص اليوم الجمعة، فى حادثين منفصلين بمركزى ناصر والفشن ببنى سويف، وتم تحرير محضرين بالواقعتين.

واستقبلت مستشفى ناصر المركزى 3 أشخاص بينهم سائق فى انقلاب "توك توك" على طريق ترعة الجيزاوية بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، وهم "محمد عبد الجواد السيد" سائق 40 سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه، و"محمد قرنى عيد" 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"عباس فتحى جمعة 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما استقبلت مستشفى الفشن المركزى جنوب المحافظة 5 مصابين فى تصادم دراجتين بخاريتين على طريق القضابى، الفشن جنوب بنى سويف.