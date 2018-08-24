إصابة 3 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا

قنا - هند المغربى

أصيب 3 من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 50 طريق قنا سفاجا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 50 طريق قنا سفاجا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "سناء محفوظ عطاالله" 56 سنة، طبيبة، و"انطونيوس بشاى" 60 سنة، طبيب، و "فتحيه فتح الله عطاالله" 70 سنة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.