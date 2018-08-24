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الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:21 م
خالد صلاح
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إصابة 13 يابانيا بسبب مرور إعصار سيمارون غرب البلاد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:14 م
إصابة 13 يابانيا بسبب مرور إعصار سيمارون غرب البلاد إعصار - أرشيفية
أ ش أ
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أصيب 13 شخصا أثناء مرور إعصار سيمارون عبر غرب اليابان إلى بحر اليابان اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية ، أن الإعصار عطل حركة المرور قبل أن تنخفض حدته إلى إعصار خارج المناطق المدارية قبالة شمال شرق اليابان بعد الظهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى انقطاع الكهرباء الذى أثر على حوالى 138 الف أسرة فى وسط وغرب اليابان وألغى 60 رحلة جوية من وإلى أوساكا ومحافظة ايتشى صباح اليوم.

وحثت وكالة الأرصاد السكان إلى البقاء فى حالة تأهب حيث من المرجح أن تهطل المزيد من الأمطار والرياح والانهيارات الأرضية حتى فى المناطق التى اجتازها الإعصار بالفعل.

 

 


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