إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى ثالث أيام العيد

عز النوبى

أكد المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتلقى تقريرا يوميا عن جهود الإدارة فى منع التعدى على الأراضى وأن تعليمات الوزير واضحة فى التعامل بكل حزم مع حالات التعدى، كما أشاد وزير الزراعة بجهود الإدارة وبتعاون أجهزة الأمن والتنمية المحلية بالمحافظات المعنية في الازالة الفورية للمخالفات.

وأضاف عطية، فى بيان، أن أجهزة حماية الأراضى بالوزارة وجميع مديريات الزراعة على مستوي الجمهورية تواصل التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها الفورية، حيث بلغ عدد حالات التعدي أمس فى ثالث أيام العيد عدد 40 حالة بمساحة إجمالية فدانا و8 قراريط وتمت الإزالة الفورية لجميع الحالات فى مهدها وقد جاءت محافظة الشرقية من أكثر المحافظات فى حالات التعدى أمس بعدد 14 حالة على مساحة 15قيراطا وتم إزالتها جميعا وجاءت محافظة الفيوم فى الترتيب الثانى بعدد 5 حالات بمساحة إجمالية 3 قراريط.

وأكد أن الإدارة نجحت هذا العام فى الحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية خلال اجازة العيد مقارنة بالإعوام الماضية كما نجحت في إزالة معظم التعديات في بدايتها موجها الشكر لكل العاملين في الإدارة وجميع مديريات الزراعة علي المجهود الكبير الذى بذلوه من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.