إحالة الشيخ إسماعيل عيسى أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الإمام الحسين للتحقيق

كتب لؤى على

قررالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إحالة الشيخ إسماعيل عيسى أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الإمام الحسين إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع إنهاء ندبه بالمسجد من تاريخه وعدم إلحاقه بأي مسجد من المساجد الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، ذلك لخروجه على موضوع خطبة الجمعة ومضمونها وعدم التزامه بتعليمات الوزارة فيما يتصل بخطبة الجمعة.

وحذرت الوزارة من الخروج على أي تعليمات بشأن الالتزام بالمنهج الدعوي الوسطي وتحري الدقة في اختيار العبارات والألفاظ والجمل والتعبيرات مع إمكانية الاستعانة بالخطبة مكتوبة لمن بخشى على نفسه زلل اللسان أو انفلات العبارة ، ولا سيما أننا أكدنا في خطبة الجمعة اليوم على خطورة الكلمة وضرورة تحري الدقة في اختيارها مع التأكيد على أن الوزارة ستتعامل بكل حسم مع من لا يلتزم بتعليماتها فيما يتصل بخطبة الجمعة بصفة خاصة والمنهج الدعوى الوسطي المنضبط بصفة عامة دون أي تفرقة بين إمام مسجد صغير وإمام مسجد كبير فالالتزام لا بتجزأ .