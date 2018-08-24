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خالد صلاح
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إجلاء المئات من برلين بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:33 م
إجلاء المئات من برلين بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات حرائق غابات
تروينبريتزن (رويترز)
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أجلت السلطات مئات السكان من منازلهم فى العاصمة الألمانية برلين فى حين يبذل نحو 600 من رجال الإطفاء جهودا مضنيا لإخماد حريق مستعر فى غابة تتناثر فيها ذخائر لم تنفجر جنوبى برلين اليوم الجمعة، وانتشرت سحابة ضخمة من الدخان فى أجواء المدينة.

وتسبب وجود تلك الذخيرة، التى يعتقد أنها تعود لحقبة وجود الجيش السوفيتى فى ألمانيا الشرقية السابقة، فى تعقيد جهود مكافحة الحريق.

وانتشرت ألسنة اللهب التى تستعر على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من برلين بسرعة لتأتى على مساحة تفوق مساحة 500 ملعب لكرة القدم بسبب الطقس الجاف فى صيف يعد أحد أشد فصول الصيف حرارة فى تاريخ أوروبا.

واقتربت ألسنة اللهب حتى وصلت إلى مئة متر من بعض المنازل فى بعض المناطق. وقالت السلطات إن 540 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم وللجوء لمراكز إقامة مؤقتة للطوارئ.

 


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