أمن الجيزة يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، عن تحرير 66 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وأسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم عن إزالة عشرات من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وضبط عدد من البائعين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، كما تمكن رجال المباحث من ضبط 17 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.