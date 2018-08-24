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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:34 م
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أمن أسيوط يحبط وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ويضبط الطرفين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:44 م
أمن أسيوط يحبط وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ويضبط الطرفين المتهمين عقب القبض عليهم
كتبت :دينا الحسينى
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نجحت أجهزة الأمن بأسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية، وتمكنت من ضبط طرفيها.
 
وكان اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بقيام بعض أفراد عائلتين بناحية بنى محمد بدائرة المركز، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى التشاجر، فيما بينهم لسابقة حدوث مشاجرة بين العائلتين لخلاف على أولوية المرور.
 
وعقب تقنين الإجراءات قامت إدارة البحث الجنائى بأسيوط، برئاسة اللواء منتصر عويضه بالاشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى باستهداف العائلتين، حيث تم ضبط 7 مزارعين من العائلتين، وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية- 3 بنادقية خرطوش، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، كما تم ضبط مزارع "مُقيم بذات الناحية، 30 سنة" وبحوزته فرد خرطوش و16 طلقة لذات العيار- 400 جرام لمخدر الأفيون بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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