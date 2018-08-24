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الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:55 م
خالد صلاح
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أمطار غزيرة تضرب هاواى الأمريكية قبيل وصول إعصار قوى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:06 م
أمطار غزيرة تضرب هاواى الأمريكية قبيل وصول إعصار قوى إعصار
أ ف ب
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اجتاحت أمطار غزيرة هاواى الجمعة مع اقتراب الإعصار لين من الجزيرة الولاية متسببة بسيول وحلية و"فيضانات كارثية" بحسب هيئة الأرصاد الأمريكية.

وفى آخر تحديث، افادت هيئة الارصاد الوطنية فى هونولولو إن الأعصار الذى أصبح من فئة ثلاث درجات يحمل رياحا تزيد سرعتها عن 195 كلم فى الساعة.

ويبعد الاعصار حاليا نحو 320 كلم جنوب العاصمة هونولولو، ومن المتوقع أن تقترب عينه "بشكل خطير" إلى أجزاء من الجزر الرئيسية فى الأرخبيل فى وقت لاحق الجمعة وخلال الليل.

وقالت الهيئة إن جزيرة "بيغ آيلاند" تجتاحها "فيضانات كارثية". وتساقط أكثر من 60 سنتم من الأمطار فى العديد من المناطق فى الجزيرة.

واقامت فرق الطوارئ 16 مركز إخلاء، ويتوقع فتح 19 مركزا آخرين. ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى أعلن حالة الطوارئ، المواطنين للاستعداد لما هو أسوأ.

وغرد ترامب على تويتر "فرقنا تنسق عن كثب مع سلطات الولاية والسلطات المحلية".

وقام المواطنون بتخزين المياه والمواد الغذائية والبنزين ومواد الإغاثة مع اقتراب الإعصار لين منهم.

ومن المتوقع ارتفاع مستوى مياه البحر مما سيتسبب "بموجات كبيرة مدمرة"، بحسب خبراء الأرصاد.

وألغت خطوط يونايتد ايرلاينز الجمعة رحلاتها من وإلى كاهولوى بجزيرة ماوى، ثانى أكبر جزر الأرخبيل.

وقال خفر السواحل الأمريكى إن 57 ألف من عناصر الجيش المنتشرين فى هاواى، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات اللوجستية والطبية أو تنظيم عمليات بحث وإنقاذ.

وحذر الحاكم ديفيد آيغ المواطنين من الاعصار لين وأعلن الثلاثاء حالة الطوارئ على جزيرة "بيغ آيلاند".

ونادرا ما تضرب الاعاصير هاواى، وتعود آخر عاصفة قوية لثلاثة عقود عندما اجتاح الاعصار اينيكى جزيرة كاواى موقعا ستة قتلى ومتسببا بأضرار بمليارات الدولارات.

ويبذل المسؤولون الفدراليون مساع مع مسؤولى المرافق فى هاواى لمراقبة شبكة الكهرباء، والتى كانت عائقا كبيرا فى بورتوريكو عندما ضربها الاعصار ماريا العام الماضي.

وقدر عدد الوفيات الناجمة عن ذلك الاعصار فى بورتوريكو بما يصل إلى 4600 شخصا، قضى معظمهم بسبب انقطاع التيار لفترات طويلة، فيما حالت الطرق الغارقة بالمياه دون الوصول إلى مراكز صحية، بحسب باحثين أمريكيين.


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