أسعار الذهب ترتفع جنيهين للمرة الثانية.. عيار 21 يسجل 602 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 602 جنيها، متأثرا بزيادة سعر أوقية الذهب عالميا والتى ارتفعت 14 دولارا لتصعد من 1192 دولار لتسجل حاليا 1206 دولار حالياً.

وبهذه الزيادة يصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم 4 جنيهات مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18: 516 جنيها

عيار 21: 602 جنيهات

عيار 24: 688 جنيها

الجنيه الذهب: 4816 جنيها

أوقية الذهب: 1206 دولارات

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.