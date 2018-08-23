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الخميس، 23 أغسطس 2018 10:09 م
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700 مليون جنيه قيمة التداول بالسوق الرئيسى..و30.8 مليون ببورصة النيل

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:00 م
700 مليون جنيه قيمة التداول بالسوق الرئيسى..و30.8 مليون ببورصة النيل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 0.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 160 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 909 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
   
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 30.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 31.1 مليون ورقة منفذة على 351 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 39.26% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.74%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 123 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 40 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 111 مليون جنيه بحجم تداول 78 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 234 مليون جنيه بحجم تداول 118 ورقة مالية منفذة من خلال 10 ألف عملية.
يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد عقد جلسة واحدة فقط يوم الأحد، بعد قرار إدارة البورصة بتحديد أجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من الأسبوع الجارى، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.
 

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