video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

4 أفواج سياحية يصلون إلى مطار القاهرة لزيارة معالم مصر

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:07 ص
4 أفواج سياحية يصلون إلى مطار القاهرة لزيارة معالم مصر مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
استقبل مطار القاهرة على مدار ال24  ساعة الماضية 4 أفواج سياحية من دول جنوب شرق أسيا وذلك لزيارة المعالم السياحية بمدن مصر المختلفة .
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى أن 4 أفواج سياحية من دول الصين وأندونيسيا واليابان ضموا 257 سائحا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى فنادق القاهرة ، فيما غادر فوج آخر إلى الأقصر .
 
وأضافت المصادر ، سلطات مطار القاهرة الدولى قامت بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شحن 338 خلية نحل من مطار القاهرة إلى السعودية

مطار القاهرة

اخبار المطار

وفود سياحية




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة