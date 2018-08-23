4 أفواج سياحية يصلون إلى مطار القاهرة لزيارة معالم مصر

استقبل مطار القاهرة على مدار ال24 ساعة الماضية 4 أفواج سياحية من دول جنوب شرق أسيا وذلك لزيارة المعالم السياحية بمدن مصر المختلفة .
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى أن 4 أفواج سياحية من دول الصين وأندونيسيا واليابان ضموا 257 سائحا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى فنادق القاهرة ، فيما غادر فوج آخر إلى الأقصر .
وأضافت المصادر ، سلطات مطار القاهرة الدولى قامت بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.
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