15 سؤالاً حول صناديق المؤشرات بالبورصة

كتب هانى الحوتى

صناديق المؤشرات (ETFs) هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

ما المقصود بصناديق المؤشرات؟

صناديق المؤشرات هى أداة استثمارية جديدة تقدمها البورصة للمستثمرين، وهى عبارة عن سلة تضم مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة سواء كانت أسهم أو سندات والمكونة لمؤشر محدد بحيث يعتبر الاستثمار فى صناديق المؤشرات بمثابة الاستثمار فى كافة الأوراق المالية المكونة لهذا المؤشر، وهو ما يعطى المستثمر الفرصة لدخول أسواق وقطاعات محددة ومتنوعة.

ما المقصود بصناديق المؤشرات المتتبعة للمؤشر؟

صناديق المؤشرات المتتبعة للمؤشر هى صناديق استثمار مفتوحة يتم تداولها فى البورصة تهدف بصورة أساسية لمتابعة أداء مؤشر ما يحتوى على مجموعة من الأسهم، السندات أو حتى السلع، فمثلاً صناديق المؤشرات المتتبعة لمؤشر EGX 30 تتبع أداء مؤشر EGX 30.

ما المقصود بصافى قيمة الأصول لوثائق صناديق المؤشرات (iNAV

)؟

قيمة الوثيقة الاسترشادية (iNAV) هى مقياس لصافى قيمة أصول صندوق المؤشر خلال جلسة التداول مقومة بأسعار اقفال الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق اللحظية خلال الجلسة مقسومة على عدد الوثائق وتلتزم شركة خدمات إدارة الصندوق بحساب هذه القيمة وإعلانها كل 15 ثانية خلال جلسة التداول.

كيف يمكن أن أقوم شراء أو بيع وثائق صناديق المؤشرات؟

يستطيع المستثمر أن يبيع أو يشترى وثائق هذه الصناديق من خلال أى شركة سمسرة فى أى وقت خلال أوقات التداول فى البورصة مثله فى ذلك مثل التعامل على الأسهم العادية.

ما هى الرسوم الواجب دفعها لشراء أو بيع وثائق صناديق المؤشرات؟

مثل بيع أو شراء الأسهم العادية، يجب على المستثمر دفع عمولة شركة السمسرة ورسوم التداول والمقاصة والتسوية.

كيف يتم تحديد السعر السوقى لوثيقة صناديق المؤشرات؟

عادة ما يكون السعر السوقى لوثيقة صناديق المؤشرات قريباً من القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق بالإضافة إلى صافى الأرباح غير الموزعة.

ماهو الحد الأدنى للاستثمار؟

يتم تداول صناديق المؤشرات كالأسهم بحد أدنى وحدة واحدة.

ما هى الفترة التى يمكن الاحتفاظ خلالها بوثيقة صناديق المؤشرات قبل بيعها؟

لا تختلف صناديق المؤشرات عن الأسهم أيضا فى هذه النقطة، حيث يمكن تداول وثائق صناديق المؤشرات بكثرة خلال فترات قصيرة للحصول على أرباح سريعة، كما يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الاستثمار.

هل لصناديق المؤشرات نشرة اكتتاب؟

نعم هناك نشرة اكتتاب لصناديق المؤشرات، ويجب أن يقوم المستثمرون بقرائتها بحرص وبعناية مثلها كمثل نشرة اكتتاب أى صناديق للاستثمار، حيث تتضمن نشرة الاكتتاب لصناديق المؤشرات على معلومات هامة تخص الإفصاح عن إدارة الصندوق، أهداف الصندوق والرسوم ومخاطر الصندوق.....إلخ.

هل تقوم صناديق المؤشرات بدفع توزيعات أرباح؟

تقوم غالبية صناديق المؤشرات بدفع توزيعات لحملة الوثائق بصورة دورية أما سنوياً أو ربع سنوياً. ويمكن لبعض الصناديق أن تقوم بدفع توزيعات أرباح فى توقيتات أخرى يتم تحديدها من خلال مدير الصندوق. ولذلك على المستثمر أن يقوم بقراءة وتفهم سياسات توزيع الأرباح المذكورة فى نشرة الاكتتاب.

هل يمكن شراء وثائق صناديق المؤشرات بالهامش؟

نعم يمكن شراء وثائق صناديق المؤشرات بالهامش وذلك اذا توافرت فيها شروط الأنشطة المتخصصة وبعد موافقة البورصة حيث تخضع بصفة عامة لنفس القواعد المنظمة للأسهم.

هل يمكن إصدار أو إلغاء وثائق صناديق المؤشرات؟

يتم الاعتماد على المبدأ العينى (in-kind) سواء فى إصدار وثائق جديدة أو إلغاء الحالية، وتتم تلك العملية بين مديرى صناديق المؤشرات وصانعو السوق.

كيف يتم تسوية تعاملات وثائق صناديق المؤشرات؟

تتم تسوية التعاملات على وثائق صناديق المؤشرات كالأسهم خلال يومين بعد يوم التداول (T+2) .

ما المقصود بصافى قيمة الأصول (NAV

) لوثائق صناديق المؤشرات؟

يتم احتساب صافى قيمة الأصول (NAV) للوثيقة من خلال احتساب قيمة أصول الصندوق مطروحاً منها الالتزامات على الصندوق ويتم قسمة الناتج على عدد الأسهم القائمة. ويتم احتساب صافى قيمة الأصول فى نهاية كل يوم تداول. وبالنسبة للمساهم، فكلما ارتفعت صافى قيمة الأصول، كلما ارتفعت قيمة مافى حوزته من وثائق والعكس صحيح.

ما هى العلاقة بين صافى قيمة الأصول لوثائق صناديق المؤشرات وسعر الوثيقة؟

يتم احتساب صافى قيمة الأصول لكل وثيقة على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة لها، بينما يتحدد سعر التداول للوثيقة فى البورصة وفقاً للعرض والطلب فى السوق حيث أنه ليس بالضرورة أن يتم تداولها عند نفس صافى قيمة الأصول مما يسمح بحدوث عمليات مراجحة (arbitrage) .

وتعتبر صناديق المؤشرات صناديق استثمار مفتوحة تسمح بالإصدار والاستهلاك العينى للوثائق (in-kind) ، حيث يخلق التفاوت بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الأصول فرصة لإمكانية حدوث مراجحة (arbitrageurs) ، حيث يمكن لمجموعة من المستثمرين أن يستفيدوا من التفاوت أو التباين بين سعر وثيقة صناديق المؤشرات والأوراق المالية المكونة لها .فعندما يرتفع سعر الوثيقة عن صافى قيمة الأصول، هذا الفارق سوف يتيح فرصة لتحقيق أرباح عن طريق بيع الوثائق وشراء الأسهم المكونة لها، فى حين أنه عندما ينخفض سعر الوثيقة عن صافى قيمة الأصول، يتم تحقيق أرباح عن طريق بيع الأسهم المكونة للوثيقة وشراء الوثائق. مما يعمل على جعل سعر تداول الوثيقة قريباً من صافى قيمة الأصول.