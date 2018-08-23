وول ستريت تفتح مستقرة والأنظار على مؤتمر البنك المركزى الأمريكى

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على استقرار اليوم الخميس، فى الوقت الذى تتكهن فيه الأسواق بالمسار المستقبلى لزيادات أسعار الفائدة ومع دخول رسوم جمركية جديدة فى الحرب التجارية بين أمريكا والصين حيز النفاذ.

تترقب السوق كذلك مؤتمر مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى جاكسون هول غدا الجمعة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 18.74 نقطة بما يعادل 0.07 % إلى 25714.86 نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.53 نقطة أو 0.05 % إلى 2860.29 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.63 نقطة أو 0.03 % إلى 7886.47 نقطة.