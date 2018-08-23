وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفيات ومراكز طب الأسرة ثالث أيام عيد الأضحى

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل جولة تفقدية داخل بعض مستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

وقام مكى بالمرور على مستشفى نبروة المركزى، وأثناء الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة للقلب والعناية العامة وكذلك وحدة الغسيل الكلوى وبعض أقسام المرضى واطمأن على تواجد الفريق الطبى بالمستشفى من الأطباء والتمريض وأن الخدمة الطبية تؤدى على الوجة الأمثل، كما تأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بجميع أقسام العمل.

ورافقه أثناء الزيارة الدكتور على عبد الكريم مدير عام الطب العلاجى، والدكتور أشرف فاروق مدير إدارة المتابعة، والدكتور أمير مبارك مدير المستشفى، ثم قام بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية بهوت واطمأن على تواجد فريق النوبتجية ووجه لهم التحية على إلتزامهم بمواعيد العمل، وأنهى وكيل الوزارة زيارته بالمرور على مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولى) واطمأن على سير العمل وتفقد بعض أقسام المستشفى وتواجد الأطباء والتمريض بكافة المستشفيات.