video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفيات ومراكز طب الأسرة ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:34 م
وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفيات ومراكز طب الأسرة ثالث أيام عيد الأضحى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل جولة تفقدية داخل بعض مستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.  
 
وقام مكى بالمرور على مستشفى نبروة المركزى، وأثناء الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة للقلب والعناية العامة وكذلك وحدة الغسيل الكلوى وبعض أقسام المرضى واطمأن على تواجد الفريق الطبى بالمستشفى من الأطباء والتمريض وأن الخدمة الطبية تؤدى على الوجة الأمثل، كما تأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بجميع أقسام العمل.
 
ورافقه أثناء الزيارة الدكتور على عبد الكريم مدير عام الطب العلاجى، والدكتور أشرف فاروق مدير إدارة المتابعة، والدكتور أمير مبارك مدير المستشفى، ثم قام بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية بهوت واطمأن على تواجد فريق النوبتجية ووجه لهم التحية على إلتزامهم بمواعيد العمل، وأنهى وكيل الوزارة زيارته بالمرور على مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولى) واطمأن على سير العمل وتفقد بعض أقسام المستشفى وتواجد الأطباء والتمريض بكافة المستشفيات. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسكندرية ينيب السكرتير العام لتفقد المستشفيات فى العيد

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

صحة الدقهلية

اخبار مصر

مستشفيات الدقهلية




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة