وكيل تموين أسيوط يكشف حجم الدعم المقدم للمواطنين بالمحافظة

أسيوط – هيثم البدرى

قال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن عدد المواطنين المقيدين تموينيا يصل إلى 3 مليون و300 ألف نسمه هم الذين يحصلون على المقررات التموينية قبل اضافة المواليد الجديدة ويصل الدعم النقدى لهم إلى 146 مليون جنيه و518 الف و107 جنيه.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن المديرية تشن حملات يومية على محال الجزارة، ومستودعات البوتاجاز، والمخابز، والمجمعات الإستهلاكية تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك بالإشتراك مع مباحث التموين، وعدد من المديريات كما تناول خطة تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة وتعاون مديرية التموين مع وزارة الداخلية من خلال القوافل التموينية، والمخزون الإستراتيجى للمحافظة، وتوافر السلع الأساسية وإلى نص الحوار

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين، وباقى المديريات على محال الجزارة وأماكن بيع اللحوم والدواجن للتحقق من الذبح داخل المجازر الرسمية، وسلامة اللحوم ومطابقتها وسلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى فضلا عن الحملات على المخابز بكافة مراكز وقرى المحافظة لمتابعة الأوزان والبطاقات الخاصة بالخبز ونظافة المخابز وصلاحية الخبز ونظافته كما نشن حملات أيضا على محال بيع السلع الغذائية للتأكد من الأسعار وأوزان المنتجات وخاصة السلع الأساسية من الأرز والزيت، والسكر كما أنه هناك حملات أيضا على المستودعات لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز وعدم إستغلال أصحاب المستودعات وشباب الخريجين لزيادة الإحتياج فى عيد الأضحى وبيعها بأسعار أزود من الأسعار المقررة، مؤكدا عدم التهاون مع أى مستودع أو أى شخص يبيع بأسعار أكثر من الأسعار المقررة والمعتمدة كما أن الحملات أيضا تتابع توافر البنزين والسولار وجميع أنواع المحروقات بمحطات البنزين.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أنه تم توفير 100 عجل زنة 28 طن تقريبا بسعر 95 جنيه للكيلو قائم كما تم توفير لحوم ضأن بلدى (حوالى 200 رأس) بسعر من 95-120 جنيه للكيلو و50 طن لحوم مجمدة مستوردة بسعر 42-52 جنيه للكيلو و50 طن أيضا دواجن مجمدة مستوردة (برازيلي) بسعر 30-34 جنيه للكيلو و15 طن أسماك مستوردة مجمدة (ماكريل - مكرونة) بسعر 24-26 جنيه للكيلو وأسماك بلطى محلية "بحيرة ناصر ومزارع" ومتوفرة يوميا حسب الطلب بسعر 28-34 جنيه للكيلو مع التنبية على التجار بالإلتزام بالإعلان عن الأسعار على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك فى حالة المخالفة

وأكد إسماعيل أن المديرية تلقت حتى الآن ما يزيد عن 32 الف طلب بنحو 40 ألف فرد مطلوب إضافتهم للحصول على المقررات التموينية وتم إدخال 48% منهم حتى الآن على أجهزة الحاسوب وتم مد التقدم حتى 7/ 11 نظرا لأجازات الأعياد وتواجهنا صعوبات مع السيستم بسبب زيادة الضغط على التسجيل على مستوى الجمهورية ولتلافى هذه المشكلة تم التنبيه على المكاتب للعمل فترتين وهناك مكاتب يتم تمديد ساعات العمل بها حتى نتمكن من تسجيل كل الأعداد التى تقدمت لنا.

اشار إلى أن عدد المواطنين المقيدين تموينيا فى محافظة أسيوط 3 مليون و300 ألف نسمه هم الذين يحصلون على المقررات التموينية قبل إضافة المواليد الجديدة ويصل الدعم النقدى إلى 146 مليون جنيه و518 الف و107 جنيه كما ان المخزون الإستراتيجى من قمح، سكر، وأرز، وزيت الحمد لله يكفى فضلا عن أرصدة الدقيق للمخابز التى وصلت فى بعض المطاحن إلى 6 أيام بعد أن كانت 3 أيام فى السابق.























































