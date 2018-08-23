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وقف أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على طفل بالمترو عن العمل وإحالته للتفتيش

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:49 م
وقف أمين الشرطة المتهم بالاعتداء على طفل بالمترو عن العمل وإحالته للتفتيش وزير الداخليه
كتبت : دينا الحسيني
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قالت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أحال واقعة تعدى أمين شرطة على طفل من بائعى المناديل بالضرب داخل عربات مترو الأنفاق لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيقات.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه في إطار إهتمام وزير الداخلية بمتابعة إجراءات سير التحقيقات الخاصة بمقطع فيديو قام مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي بتداولة ويظهر فيه أمين شرطة يقوم بالإعتداء علي طفل حدث بالضرب داخل إحدي عربات المترو، فقد قرر وزير الداخلية إيقاف أمين الشرطة المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة.

 


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