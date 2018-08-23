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وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:21 ص
وزير النقل يعلن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بـ9 مليارات جنيه وزير النقل
كتب- رضا حبيشى
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صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه يتم حاليا تنفيذ عدد (7) محاور كبرى على النيل فى صعيد مصر، مشيرا إلى  أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم هذه المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، حيث تم وضع  على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق جديدة في الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.   
      
وتشمل تلك المشروعات " محور كوبرى طما على النيل بمحافظة سوهاج الذي يربط الطريق الزراعي الشرقى " القاهرة / أسوان " بالطريق الصحراوى الغربى " القاهرة / أسوان " وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى 6,6 كم وعرض 21 متر بتكلفة 550 مليون جنيه ، وتتكون تلك المرحلة  من عدد (1) كوبرى نيل ، عدد (5) كبارى علوية ، عدد (8) أنفاق، عدد (3 ) برابخ ، يجرى العمل فى المرحلة  الثانية بطول34.5 كم بتكلفة 1 مليار جنيه، بالاضافة إلى محور كوبرى كلابشة على النيل بمحافظة أسوان الذي  يربط بين الطريق الزراعى الشرقى " القاهرة / أسوان " بالطريق الصحراوى الغربى " القاهرة / أسوان " و يبلغ طوله 23 كم ، وعرضه 21 متر بتكلفة 642,5 مليون جنيه ويتكون من عدد (1) كوبرى نيل ، عدد (8) كبارى علوية ، عدد (1) كوبرى سطحى ، عدد (6) أنفاق . 
 
وأوضح عرفات أن هذه المحاور أيضا  تشمل محور قوص – نقاده على النيل بمحافظة قنا حيث يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى ويبلغ طوله 19 كم ، وعرضه 21 متر ، بتكفة 1.224  مليار جنيه ، ويتكون من عدد (1) كوبرى نيل ، عدد (14) كبارى علوية ، عدد (11) انفاق.
ومحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا الذي يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى  الغربى  ، حيث يبلغ طولها 24 كم ، عرضها 21 متر ، بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من عدد (1) كوبرى نيل ، عدد (1) كوبرى سكة حديد ، عدد (1) كوبرى فوق ترعة الإبراهيمية ، عدد (29) كبارى علوية ، عدد (16) أنفاق ، عدد (2) بربخ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم  وكذلك سيتم تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط الذي يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، ويبلغ طوله 30 كم ، عرضه 21 متر، بتكلفة 1,700 مليار جنيه.
 
كما يتم تنفيذ محور دارو على النيل بمحافظة أسوان، حيث يربط بين الطريق الزراعى الشرقى " القاهرة / أسوان " بالطريق الصحراوى الغربى " القاهرة / أسوان " حيث يبلغ طوله 17 كم، وعرضه 21 متر ، بتكلفة 1,356 مليار جنيه، بالإضافة إلى محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون جنيه.
 

 


 


 


 


 


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