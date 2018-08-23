وزير القوى العاملة يؤكد توفير 88 ألف فرصة عمل خلال 3 شهور

أظهرت النشرة الربع سنوية التى تصدرها وزارة القوي العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها خلال 3 شهور بلغ 88 ألفا و378، وإجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان: إنه فى إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلية .

وأوضح الوزير أن النشرة الربع سنوية تصدر حول سوق العمل المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن النشرة أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من يناير إلي مارس 2018، نحو 260 ألفا و642، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل 88 ألفا و378 ، منهم 63 ألفا و568 من الذكور، و24 ألفا و810 إناث، في حين بلغ عدد حملة المؤهلات 64 ألفا و701 وعدد 22 ألفا و901 من غير حملة المؤهلات، و776 من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال إن إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت 95 ألفا و471 تعاقدا، منهم 93 ألفا و722 ذكورا، و1749 إناثا.

كما أظهرت النشرة أن العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل بالخارج من المؤهلات العليا بلغت 24 ألفا 536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213 ، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 شخصيا.

وقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، حيث بلغ من إجمالى التعاقدات 38 ألفا و072 ، منها 36 ألفا 086 تعاقدا شخصيا، و227 إعارة ، و1759 إجازة .

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية في التعاقدات بنحو 26 ألفا و153، منها 25 ألفا و195 تعاقدا شخصيا، و87 إعارة ، 871 إجازة ، ثم الأردن 13 ألفا و997 ، منهم 19 إجازة ، والباقي تعاقدات شخصية ، تليها الإمارات 8 ألاف و084 ، منها 8859 تعاقدات شخصية ، 52 إعارة ، و273 إجازة ، ثم قطر ألفان و445 ، منهم 2328 تعاقدات شخصية ، و10 إعارة ، و107 إجازة .

وجاءت في المراكز السادس لبنان 1723 ، منهم 6 إجازات والباقي تعاقدات شخصية ، ثم سلطنة عمان 1120 ، 970 تعاقدات شخصية ، و14 إعارة ، و136 إجازة, ثم البحرين 984، منهم 928 تعاقدات شخصية ، و4 إعارة ، و52 إجازة، ، والجزائر86، وسوريا 5 ، واليمن 5 ، وليبيا 3 تعاقدات شخصية.

كما احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين حيث بلغت 1728 ، منهم 1652 تعاقدات شخصية ، والباقي إجازة ، تليها قبرص 262، ثم اليونان 238، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 566 مصريا تعاقدات شخصية.

وقد احتل الذكور 93 ألفا و722 ، والإناث 1749 من فرص العمل بالخارج طبقا للحاصلين علي تصاريح عمل أول مرة طبقا للدول المذكورة.

كما أظهرت النشرة أن إجمالى تراخيص العمل الممنوحة للأجانب في مصر عن الفترة المذكور 3669 ترخيصا، منها 1769 لأول مرة والباقي تجديد.