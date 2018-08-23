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الخميس، 23 أغسطس 2018 01:42 م
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وزير الداخلية الفرنسى يزور موقع حادث الطعن بباريس

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:26 م
وزير الداخلية الفرنسى يزور موقع حادث الطعن بباريس وزير الداخلية الفرنسى فى تصريحات صحفية من موقع الحادث
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت العاصمة الفرنسية باريس انتشارا أمنيا مكثفا، فى أعقاب حادث الطعن الذى شهدته إحدى ضواحيها صباح اليوم الخميس، حيث ذهب وزير الداخلية الفرنسى جيرارد كولومب إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الأمنية.

كانت مصادر بالشرطة الفرنسية، قد أعلنت مقتل شخصين فى هجوم بسكين فى ضاحية بباريس. وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" المهاجم. وأضافت أن المعتدى منفذ حادث الطعن فى ضاحية فرنسية معروف من قبل الأجهزة وله سجل فى الترويج للإرهاب.

وأوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المعتدى وأصابته بجراح خطيرة توفى على أثرها، موضحين أنه "صرخ المعتدى بعبارة "الله أكبر" أثناء تنفيذه الاعتداء".

الشرطة الفرنسية تؤمن الشارع بعد قتل رجل شخصين في هجوم بسكين
الشرطة الفرنسية تؤمن الشارع بعد قتل رجل شخصين في هجوم بسكين

 

وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب يتحدث إلى الصحفيين بالقرب من مكان الحادث
وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب يتحدث إلى الصحفيين بالقرب من مكان الحادث

 

الشريط الأحمر والأبيض الذي تستخدمه الشرطة الوطنية الفرنسية يؤمن منطقة الحادث
الشريط الأحمر والأبيض الذي تستخدمه الشرطة الوطنية الفرنسية يؤمن منطقة الحادث

 

جيرارد كولومب يرد على اسئلة الصحفيين
جيرارد كولومب يرد على اسئلة الصحفيين

 

سيارات الشرطة الفرنسية فى موقع الحادث
سيارات الشرطة الفرنسية فى موقع الحادث

 

توقيف السيارات فى مكان الحادث
توقيف السيارات فى مكان الحادث

 

شرطى فرنسى فى موقع الحادث
شرطى فرنسى فى موقع الحادث

 

الشرطة الفرنسية تقوم باعمال التامين فى موقع الحادث
الشرطة الفرنسية تقوم باعمال التامين فى موقع الحادث

 

سيارة شرطة فرنسية فى موقع الحادث
سيارة شرطة فرنسية فى موقع الحادث

 

شرطى فرنسى يقوم باعمال التامين
شرطى فرنسى يقوم باعمال التامين

 

شرطى فرنسى يقوم بتعديل خط سير السيارات
شرطى فرنسى يقوم بتعديل خط سير السيارات

 

انتشار الشرطة الفرنسية فى موقع الحادث
انتشار الشرطة الفرنسية فى موقع الحادث

 

 

 
 

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باريس

هجوم باريس

وزير الداخلية الفرنسى

جيرارد كولومب

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